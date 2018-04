71-jähriger Oberbayer stirbt nach Unfall mit E-Bike

WACKERSBERG - Aus noch ungeklärten Gründen verlor ein 71-Jähriger am Sonntag in Wackersberg die Kontrolle über sein E-Bike. Er stürzte in einen Graben und verletzte sich dabei so schwer, dass er im Krankenhaus verstarb.

Ein 71 Jahre alter Mann ist an den Folgen eines Unfalls mit seinem E-Bike in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gestorben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Mann war am Sonntag vom Blomberg auf den Parkplatz der Blombergbahn geradelt, wo er an ein geparktes Auto stieß und in einen angrenzenden Graben stürzte.

Rettungskräfte bargen den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Warum der Mann die Kontrolle über sein E-Bike verlor, wird derzeit noch ermittelt.

