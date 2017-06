Ein Motorradfahrer fuhr gegen 12.15 Uhr auf der Verbindungsstraße von Pappenheim nach Göhren frontal in einen VW Lupo. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am Rathausplatz trafen sich am Donnerstag mehrere Hunderte Gläubige zur Fronleichnamsprozession. Der Zug, zu dem die Pfarrei Sankt Martin eingeladen hatte, schlängelte sich durch die Innenstadt. An drei festlich geschmückten Außenaltären legten die Christen einen Halt ein.