81-Jährige im Landkreis Main-Spessart durchschaut Enkeltrick

abgetragene, ungepflegte Kleidung: Geldabholer sah nicht seriös aus - vor 29 Minuten

KARSBACH - Die ungepflegte Erscheinung des vermeintlichen Notars ließ die 81-Jährige stutzig werden. Der Geldabholer sollte für ihren vermeintlichen Enkelsohn mehrere tausend Euro abholen. Die Polizei sucht noch nach dem Betrüger.

Der Trickbetrüger konnte die 81-jährige Karsbacherin nicht überführen. © Arno Burgi, dpa



Alles begann am Donnerstagvormittag, mit der Frage am Telefon, ob die 81-Jährige den Anrufer erkennt. Mit dieser Einleitungsfrage gelang es dem vermeintlichen Verwandten ein Vertrauensverhältnis zu der Karsbacherin aufzubauen. In der Annahme, ihrem Angehörigen bei einem Hauskauf zu unterstützen, hob die Angerufene noch am Donnerstagmittag mehrere tausend Euro bei ihrer Hausbank ab.

Anschließend erhielt sie einen weiteren Anruf, indem ihr der Treffpunkt mit einem vermeintlichen Notar genannt wurde. Dorf traf sie auf einen jungen Mann, der in seiner äußeren Erscheinung so gar nicht zu einem Notar passte. Nachdem sie dem ca. 30 Jahre alten Mann gesagt hatte, „mit euch stimmt doch etwas nicht“, entfernte er sich eilig. So enttarnte sie den Trickbetrüger und überreichte ihm glücklicherweise nicht ihr Geld.

Das Polizeioberkommissariat gab inzwischen eine Personenbeschreibung des Geldabholers bekannt: ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, schlank abgetragene, ungepflegte und minderwertige Kleidung verwaschene Jeans, graublaues Hemd, eventuell ärmellose Weste mit gelben Elementen.

Eine von der Polizei Gemünden sofort eingeleitete Fahndung, mit Unterstützung der benachbarten Dienststellen und eines Polizeihubschraubers, nach dem unbekannten Geldabholer blieb bislang ergebnislos.

Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Würzburger Kripo und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

lye