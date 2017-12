85-jähriger vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Senior ist seit dem vergangenen Dienstag nicht mehr aufzufinden - vor 56 Minuten

ASCHAFFENBURG - Die Polizei sucht aktuell nach dem vermissten Theobald Dörflinger, der seit dem späten Dienstagnachmittag nicht mehr aufzufinden. Bei der Suche werden auch Rettungshunde und ein Hubschrauber eingesetzt.

Von der Polizei wurde dieses private Foto von Theobald Dörflinger herausgegeben. Bekleidet ist er laut Ausschreibung mit einem braunen Parka und einer dunkelgrünen Hose. © Privat



Am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr verließ der pensionierte 85-jährige wie üblich seine Wohnung in der Lohmühlstraße und machte sich zu einem Spaziergang auf. Weil er aber bis zum Nachmittag nicht mehr zurückkehrte, informierten seine Angehörigen die Polizei, welche sofort eine umfangreiche Suche starteten. Neben einer Staffel an Rettungshunden der Bergwacht ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Bislang war die Überprüfung der angrenzenden Waldwege und Schrebergärten erfolglos. Auch die Überprüfung weiterer Kontaktadressen lieferte keine positiven Ergebnisse, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem 85-jährigen etwas zugestoßen ist.Die Polizei hat daher die folgende Personenbeschreibung von Theobald Dörflinger herausgegeben:

Der Mann ist ca. 1,80 Meter groß, weist eine normale Figur mit Bauchansatz vor und hat graue Haare. Bekleidet ist er mit einem mittelbraunen Parka samt Kapuze, einer dunkelgrünen Hose und schwarzen Schuhen.

Wer den vermissten Mann gesehen hat oder anderweite Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich direkt bei der Polizei Aschaffenburg unter der Nummer 06021/857-0 oder der generellen Notrufnummer 110 melden.

