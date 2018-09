916 Kilo! Deutschlands schwerster Kürbis kommt aus Bayern

Riesenkürbis ist nun auf der größten Kürbis-Ausstellung der Welt - vor 40 Minuten

WALDKIRCHEN - Bayern hat einen neuen Rekord zu vermelden: Der schwerste Kürbis Deutschlands kommt aus dem bayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Hobbygärtner Mario Weishäupl hat den 916,5 Kilogramm-Giganten in seinem Garten gezüchtet und ganz konkrete Pläne für den orangefarbenen Riesen.

Was für ein Kürbis: Mit diesem Giganten hat der 26-jährige Mario Weishäupl aus Niederbayern den Rekord für den schwersten Kürbis Deutschlands gebrochen. © Mario Weishäupl



Was für ein Kürbis: Mit diesem Giganten hat der 26-jährige Mario Weishäupl aus Niederbayern den Rekord für den schwersten Kürbis Deutschlands gebrochen. Foto: Mario Weishäupl



Eigentlich ist der 26-jährige Mario Weishäupl aus Waldkirchen im niederbayerischen Freyung-Grafenau gelernter Bäcker. "Das mit der Gärtnerei ist eher so ein Hobby von mir, das mache ich nebenbei." Vor fünf Jahren hat er das erste Mal einen Riesenkürbis der Sorte "Atlantic Giant" angebaut, der wog allerdings nur rund 300 Kilogramm. "Man konnte ihm wirklich täglich beim Wachsen zusehen", so Weishäupl begeistert. Das Gärtnern ist für ihn zur richtigen Leidenschaft geworden. "Da stecke ich viel Arbeit, Zeit und Geld rein", so der 26-Jährige. In seinem Garten mit rund 600 Quadratmeter Fläche in Waldkirchen baut er allerdings auch Kakteen, Tomaten, Chillis und Riesen-Zucchini an.

Sein jetziger Riesen-Kürbis sprengt allerdings alle Rekorde, rund 99 Tage lang wuchs der Gigant in Niederbayern vor sich hin. Am vergangenen Wochenende hat der Niederbayer damit die "Offene Thüringen Meisterschaft" gewonnen, 916,5 Kilogramm brachte das Gewächs dort auf die Waage. Somit besitzt Weishäupl den momentan schwersten Kürbis Deutschlands."Der alte Rekord lag bei 901 Kilo und ist aus dem Jahr 2016", erzählt Weishäupl.

Viele fleißige Helfer hievten den Riesen-Kürbis auf eine Palette, um ihn für die Fahrt zur Meisterschaft vorzubereiten. © Mario Weishäupl



Viele fleißige Helfer hievten den Riesen-Kürbis auf eine Palette, um ihn für die Fahrt zur Meisterschaft vorzubereiten. Foto: Mario Weishäupl



Doch um den Riesen bei der Meisterschaft präsentieren zu können, musste Weishäupl den Kürbis erst einmal dorthin bringen - denn in Bayern findet kein Wettbwerb rund um die orange Frucht statt. Mit Schlaufen, vielen Helfern und einem Traktor wurde der Gigant deshalb auf einen Transporter gehievt, den der Niederbayer für die Fahrt zum Wettbewerb gesponsert bekommen hatte. "Mit 130 auf der Autobahn haben wir vier Stunden gebraucht", erklärt Weishäupl.

Kürbis auf der Autobahn

Der Hunderte Kilo schwere Kürbis war an diesem Tag natürlich für viele Reisende das Highlight auf der Autobahn: "Auf dem Parkplatz sind Lastwagenfahrer zu uns gekommen und haben gefragt, ob der echt ist oder aus Plastik. Kinder haben große Augen und Fotos gemacht."

Doch mit dem Sieg bei der Meisterschaft ist die Reise des Giganten noch lange nicht vorbei. Der Kürbis wurde anschließend in einem Lkw nach Ludwigsburg gebracht, denn dort findet aktuell die größte Kürbis-Ausstellung Europas statt. Weishäupl wird seinen Kürbis aber wiedersehen: "Ich schaue bei dem nochmal vorbei - zur Europameisterschaft! Die ist im nächsten Monat." Wenn sein Kürbis bis zur Europameisterschaft deutschlandweit der größte bleibt, dann geht Weishäupls Exemplar für die Bundesrepublik ins Rennen. Der aktuelle Rekord liegt bei 1190 Kilogramm und kommt aus Belgien. Doch auch aus Deutschland muss Weishäupl noch mit Konkurrenz rechnen, denn in manch anderen Bundesländern sind die Meisterschaften um den größten Kürbis noch nicht ausgetragen worden.

Dass der Kürbis während der Zeit in Ludwigsburg an Gewicht verliert, sei kein Problem: "Für die Europameisterschaft zählt das Gewicht, das bei der Meisterschaft gewogen wurde", so der Hobbygärtner. Ein Erfolgsgeheimnis verrät der Niederbayer dann aber doch noch: "Von einer Kompostfirma hier in der Nähe habe ich ganz nährstoffreichen Kompost geschenkt bekommen, den habe ich immer in den Boden eingearbeitet." "Darauf schwöre ich", lacht er.

als