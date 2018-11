Am Donnerstagabend loderten Flammen über einem Industriegebiet in Weigendorf (Landkreis Amberg-Sulzbach): Gegen 18 Uhr war dort eine Halle aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten. Unklar ist, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr alles gaben, ist der Sachschaden hoch. Er liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund einer Million Euro.