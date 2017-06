A3 bei Würzburg: Auto gerät unter Sattelzug - Fahrer tot

30-Jähriger wird in Auto eingeklemmt und stirbt an Unfallstelle - vor 1 Stunde

HELMSTADT - Auf der A3 kam es am Mittwochabend bei Würzburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen von hinten auf einen Sattelzug auf - mit verheerenden Folgen.

Gegen 23.15 Uhr war ein 30-Jähriger aus Gießen mit seinem Honda auf der Autobahn 3 unterwegs, als der Mann nahe der Ausfahrt Helmstadt (Landkreis Würzburg) auf einen vor ihm in Richtung Nürnberg ordnungsgemäß fahrenden Sattelzug auffuhr. Durch die offensichtlich deutlich höhere Geschwindigkeit schob sich der Pkw nahezu vollständig unter den Sattelauflieger. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Warum er auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar.

Der 40-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Um die zwei im Fahrzeug befindlichen Hunde, die den Unfall nahezu unverletzt überstanden haben, kümmerte sich der Hundeführer der Polizei und brachte sie in ein Tierheim. Wegen der Bergung war bis in den frühen Morgen auf der A3 in Richtung Würzburg ein Fahrstreifen gesperrt. Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

