A6 bei Amberg: Reisebus rammt Polizeiauto

AMBERG - Am Montagabend blieb ein Lkw auf der Autobahn 6 bei Amberg liegen. Eine Polizeistreife sicherte den Laster ab - wurde dann aber selbst in einen Unfall verwickelt.

Das gerammte Polizeiauto trug deutlich sichtbare Schäden davon. Foto: NEWS5 / Stautner



Zwischen den Anschlussstellen Amberg-West und Amberg-Süd kam am Montagabend ein Lkw auf der A6 in Richtung Pilsen zum Stehen. Daraufhin rückte die Polizei an und sicherte mit Blaulicht und Warnblinklicht das liegengebliebene Fahrzeug.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei erkannte dies gegen 17 Uhr der Fahrer eines ansonsten unbesetzten Reisebuses, der sich auf der Rückreise aus Nürnberg befand, zu spät. Er lenkte nach links, um einen Zusammenstoß noch zu verhindern. Dabei touchierte er zunächst den Streifenwagen und anschließend einen BMW auf der linken Fahrspur. Der Pkw wurde durch die Kollision in die Leitplanke geschleudert.

Sowohl der BMW-Fahrer als auch der Busfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, die Polizisten befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls glücklicherweise nicht im Wagen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 40.000 Euro.

