A6 bei Schwabach in der Nacht auf Samstag gesperrt

Autobahndirektion empfiehlt der Umleitung über die U58 zu folgen - vor 46 Minuten

SCHWABACH - Autofahrer müssen sich auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Schwabach-Süd und Schwabach-West in der Nacht auf Samstag auf erhebliche Behinderungen einstellen.

Bauarbeiten sorgen auf der A6 für eine Streckensperrung



Zwischen diesen Ausfahrten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn bereits in den vergangenen zwei Nächten gesperrt und war somit nicht für den Verkehr befahrbar. Und auch in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. Juli) wird die Fahrbahn von 23 Uhr an bis in die frühen Morgenstunden um 5 Uhr gesperrt sein. Verkehrsteilnehmer, die zu den angegebenen Zeiten auf der A6 unterwegs sind, werden bei Schwabach-Süd von der Autobahn abgeleitet und können bei Schwabach-West wieder auffahren. Das teilte die Autobahndirektion Nordbayern in einer Presseerklärung mit.

Die Autobahndirektion empfiehlt, der Umleitungsbeschilderung U58 zu folgen. Grund für die Streckensperrung sind Baumaßnahmen im Rahmen des dreispurigen Ausbaus der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Konkret sollen an der Brücke über die Walpersdorfer Straße und die parallel verlaufenden Bahngleise der Strecke Nürnberg-Treuchtlingen neue Brückenträger montiert werden. Diese 30 Meter langen Brückenträger können aus Sicherheitsgründen jedoch nur bei gesperrter Autobahn angebracht werden.

