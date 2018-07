A70 bei Eltmann: Betrunkener schleudert in Leitplanke

Beide Fahrzeuginsassen verletzt, hoher Sachschaden - vor 52 Minuten

A70/ELTMANN - Ein 23-Jähriger verursachte am Sonntagabend auf der A70 Richtung Schweinfurt einen Verkehrsunfall, bei dem er und sein Beifahrer verletzt wurden. Bei einem Bluttest stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

Beide Männer wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Merzbach

Beide Männer wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am späten Sonntagabend war ein 23-Jähriger mit seinem 25-jährigen Beifahrer auf der A70 Richtung Schweinfurt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Eltmann (Landkreis Haßberge) verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Mercedes Cabrio.

Der Wagen schleuderte zuerst nach rechts gegen die Außenleitplanke, danach gegen die Mittelleitplanke und blieb schließlich auf der Autobahn stehen. Beide Insassen wurden verletzt, einer davon schwer, sodass sie nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Der junge Fahrer stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss: Bei einem Bluttest wurden rund 1,1 Promille nachgewiesen. An dem stark beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von cirka 10.000 Euro, die Polizei stellte den Wagen sicher.

