A9 bei Fischbach am Wochenende zeitweise gesperrt

Brückenträger werden mittels 200-Tonnen-Mobilkran eingehoben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Achtung, Staugefahr! In den Nächten auf Sonntag und Montag wird die A9 bei Nürnberg-Fischbach in Richtung Berlin zeitweise komplett gesperrt.

Insgesamt zehnmal wird in beiden Nächten der Verkehr zwischen 22 und 6 Uhr kurz angehalten. Wann genau dies in diesem Zeitraum passiert, lässt sich allerdings nicht vorhersagen. Abgesehen von diesen Komplettsperrungen, läuft der Verkehr in beiden Nächten nur auf einer Fahrspur, dadurch kann es immer wieder zu Staus kommen.

Grund dafür ist, dass ein 200-Tonnen-Mobilkran in beiden Nächten zehn Brückenträger für eine Behelfsbrücke einhebt. Diese Behelfsbrücke ist eine Vormaßnahme für den Umbau des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost, der 2019 beginnen soll. Über sie soll der Verkehr zwischen Fischbach und Altdorf laufen, während die bisherige Kreisstraßenbrücke erneuert wird.

nn