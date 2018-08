A9 bei Fischbach in der Nacht auf Sonntag gesperrt

Brückenträger werden mittels 200-Tonnen-Mobilkran eingehoben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Achtung, Staugefahr! Bereits in der Nacht auf Samstag begannen die Bauarbeiten an einem Brückenträger, in der Nacht auf Sonntag werden sie nun fortgeführt: Die A9 bei Nürnberg-Fischbach ist in Richtung Berlin zeitweise komplett gesperrt.

In beiden Nächten hebt ein 200-Tonnen-Mobilkran hebt in beiden Nächten zehn Brückenträger für eine Behelfsbrücke einhebt. Diese Behelfsbrücke ist eine Vormaßnahme für den Umbau des Autobahnkreuzes Nürnberg-Ost, der 2019 beginnen soll. Über sie soll der Verkehr zwischen Fischbach und Altdorf laufen, während die bisherige Kreisstraßenbrücke erneuert wird.

nn