A93 bei Pentling: Gefahrgutlaster kracht in Transporter

Unfallverursacher hatte Gasflaschen geladen - Autobahn gesperrt - vor 1 Stunde

PENTLING - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Pentling im Landkreis Regensburg hatten die Beteiligten Glück im Unglück. Am Montagabend war auf der A93 in Richtung Regensburg ein Kleinlaster in einen Transporter gekracht. Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge zur Seite kippten.

Dadurch wurde es brandgefährlich, denn der Kleinlaster hatte Gefahrengut, darunter mehrere Gasflaschen geladen. Zwei der Gasflaschen fielen von der Ladefläche herab, explodierten glücklicherweise aber nicht.

Die Einsatzkräfte, die sich laut Information der Polizei durch einen kilometerlangen Stau kämpfen mussten, entschärften sowohl die Gasflaschen als auch das weitere Gefahrengut. Außerdem mussten sie den Fahrer des Autotransporters aus dem Führerhaus befreien.

Negativ fiel den Einsatzkräfte das Verhalten mehrerer anderer Verkehrsteilnehmer auf, die eine unzureichende Rettungsgasse bildeten, weshalb die Rettungsdienste verzögert eintrafen.

Der Fahrer des Kleinlasters musste mit leichten Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr sperrte die Autobahn weiträumig ab, bis etwa 23 Uhr war die A93 in Richtung Regensburg abgeriegelt. Eine genaue Unfallursache steht bislang noch nicht fest, die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

