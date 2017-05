A93: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Unfallfahrer

TEUBLITZ - Ein Unfall am Dienstagnachmittag auf der A93 könnte einem Mann noch zum Verhängnis werden - die Polizei suchte bislang vergeblich mit einem Hubschrauber nach ihm. Die Fahndung der Polizei brachte einige Rätsel ans Licht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger gegen 15.35 Uhr mit seinem Volvo auf der linken Spur der A93. Ein schwarzer Skoda Oktavia mit Regensburger Kennzeichen fuhr an der AS Teublitz auf die Autobahn auf und zog sofort über die rechte Spur direkt vor den Volvo auf die linke Spur.

Trotz einer Vollbremsung krachte der 40-Jährige mit seinem Volvo voll auf das Heck des Oktavia auf. Der Volvo kam auf der linken Spur zum Stehen, der Octavia fuhr jedoch einfach weiter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6500 Euro.

Die Polizei fand den Oktavia später verlassen etwa einen Kilometer nach der AS Teublitz auf dem Seitenstreifen stehend. Spuren im Gras und an der Böschung deuteten auf eine Person hin, die in den Wald geflüchtet war.

Suche mit Hubschrauber

Daraufhin suchte die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach dem Flüchtigen - allerdings vergeblich. Immerhin wurden einige Kleidungsstücke (unter anderem Turnschuhe) und Teile eines Einkaufs im Kofferraum des Oktavia und im angrenzenden Waldstück gefunden.

Wie die Polizei herausfand, wurde der Oktavia am 17. Mai vom noch registrierten Halter an einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit südosteuropäischem Aussehen verkauft. Bei dem Kauf war eine vermutlich schwangere Frau, ebenfalls mit südosteuropäischem Aussehen, dabei. Die beim Kauf angegebenen Personalien des Käufers waren offensichtlich falsch.

Die Einkaufsgegenstände im Kofferraum verfolgte die Polizei auf einen Netto-Markt in Teublitz zurück - dort hatte der Mann vor dem Unfall eingekauft. Bei dem Einkauf war laut Zeugenangaben auch noch die Frau vom Autokauf zugegen.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der AS Teublitz gemacht haben, sich unter der Nummer 09431 / 4301 - 80 zu melden.

