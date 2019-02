A93: Unbekannter wirft Stein von Brücke auf Auto

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - vor 39 Minuten

SCHWANDORF - Wieder hat ein Unbekannter von einer Autobahnbrücke aus einen Stein auf ein Fahrzeug geworfen. Diesmal traf es einen 45-jährigen Autofahrer auf der A93 bei Schwandorf. Nun bittet die Polizei dringend um Hinweise.

Der 45-jährige Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf war am Donnerstag gegen 19.55 Uhr auf der A93 in Richtung München unterwegs. An der Anschlussstelle Nabburg wollte er die Autobahn verlassen. Als er an der dortigen Brücke hindurch fuhr, warf eine dunkelgekleidete Person einen laut Polizei "steinähnlichen Gegenstand" von oben auf den Wagen herab. Der 45-Jährige blieb unverletzt, an der Motorhaube entstand jedoch laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der flüchtige Täter soll männlich sein. Er war mit einer dunklen kurzen Mütze, einer dunklen Jacke, hellen Jeans sowie dunklen Schuhen bekleidet.

Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu diesem Vorfall oder zur flüchtigen Person machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 09431/4301-821 mit der Autobahnpolizei Schwandorf in Verbindung setzten.

Erst in diesem Jahr hat vor der Jugendkammer I des Landgerichts Nürnberg-Fürth ein Strafverfahren in einem ähnlichen Fall begonnen. Zwei junge Männer (17, 20 Jahre) sollen im Mai 2018 von Autobahnbrücken aus Pflastersteine und Euro-Paletten auf Fahrzeuge geworfen haben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm