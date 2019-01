Ab auf die Piste! Lift Osternohe öffnet am Freitag

Öffnungszeiten variieren an Werk- und Feiertagen - vor 5 Minuten

OSTERNOHE - Ski-Hasen aufgepasst: Im Nürnberger Land ermöglicht die längste Liftanlage Mittelfrankens ab Freitag wieder schneereichen Winterspaß am Schloßberg in Osternohe. Nur vier Kilometer von der A9 entfernt, erwartet der dortige Skilift Freunde des Wintersports ab 13 Uhr.

An Wochenenden und Feiertagen öffnet der fränkische Skilift in der Marktgemeinde Schnaittach von 9 bis 21 Uhr, Montag bis Freitag ab 13 Uhr. Zum Aufwärmen, Essen und Trinken bietet Osternohe zudem einen Aufenthaltsraum, die Schirmbar und zahlreiche Möglichkeiten an der Talstation.

mt