Ab in die Sonne: Nürnberger genießen Frühlingswetter

Milde Temperaturen lockten in die Innenstadt und an die Pegnitz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Frühling steht schon dicht vor der Tür: An diesem Mega-Sonnen-Wochenende zog es etliche Nürnberger in die Innenstadt, in Parks und Cafés. Das erste Eis, der erste ausgiebige Spaziergang - für die Franken stand vor allem eines, nämlich ausgiebiges Sonne tanken, auf dem Programm.

Bilderstrecke zum Thema Hallo Sonne! So genießen die Nürnberger den Vorfrühling Franken ist endlich aus dem Winterschlaf erwacht: 14 Grad und reichlich Sonne lockten am Samstag die Nürnberger in die Innenstadt und an die Pegnitz. Ob Kaffee trinken, Musik machen oder Spazieren gehen: Hauptsache die Sonnenstrahlen genießen, lautete das Motto an diesem Wochenende.



jm