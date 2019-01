Ab ins Football-Fieber: Hier läuft der Super Bowl!

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights für das Football-Finale - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Das Football-Fieber steigt, der Super Bowl am kommenden Sonntag nähert sich mit großen Schritten. Klar, auf dem Sofa lässt sich das Finale auch sehen - aber in großen Gruppen macht's doch viel mehr Spaß, oder? Deshalb haben wir die Super-Bowl-Partys der Region für Sie zusammengefasst!

Es ist wieder so weit: Der Super Bowl steht an! Die 53. Ausgabe des großen Football-Finals findet dieses Jahr in Atlanta statt - doch auch in Franken und der Region gibt es zahlreiche Locations, in denen Football-Begeisterte sich das Duell zwischen den Los Angeles Rams und den New England Patriots gemeinsam ansehen können. Wir haben die Highlights hier gesammelt!