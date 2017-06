Ab ins Freibad: Am Mittwoch wird's sommerlich!

Donnerstag wird ebenfalls sonnig - Temperaturen sinken ab Freitag wieder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sonnenhungrige aufgepasst: Am Mittwoch strahlt die Sonne auf uns herab und beschert uns einen schönen Sommertag. Und auch der Donnerstag verwöhnt uns nochmal bevor es Richtung Wochenenende wieder kühler wird.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne noch einmal von ihrer schönsten Seite. Foto: dpa



Der Nürnberger Himmel bleibt am Mittwoch beinahe wolkenlos. Die Sonne kann in ihrer ganzen Pracht auf uns hinab scheinen und schenkt uns laut wetter.com stabile 25 Grad. Diese Temperatur hält sich bis in die Abendstunden, einem Feierabendbier steht also nichts im Wege. Auch abends bleibt der Himmel klar. Es kühlt auf 17 Grad runter.

Der Donnerstag wird schwülwarm - das prophezeit jedenfalls der Wetterochs - und es wird heiß: Das Thermometer klettert auf 29 Grad. "Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt": Nachtmittags müssen wir mancherorts mit heftigen Hitzegewittern rechnen.

Der Freitag beginnt nass. Die Temperaturen sinken auf 18 bis maximal 22 Grad, der Wetterdienst von nordbayern.de sagt eine Regenwahrscheinlichkeit von 60% voraus. Nach den Regenschauern bleibt es vorwiegend wolkig.

