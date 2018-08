Ab ins kühle Nass: Freibäder steuern auf Besucherrekord zu

Deutschlandweit steht die Abkühlung im Pool hoch im Kurs - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Die Sonne strahlt weiterhin mit ungeminderter Kraft vom Himmel, Bauern fürchten um ihre Ernte, in den Supermärkten werden die Fruchtschorlen knapp und Schwimmbäder verzeichnen einen Besucherrekord. Alle Informationen zur Hitzewelle in Franken gibt's in unserem Live-Blog!