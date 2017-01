Ab Mittwoch heißt es Abschied nehmen vom Schnee

Grauer Start in die Woche - Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Montag bleiben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt - es bleibt aber grau und trüb. Ab Mitte der Woche dann heißt es wieder Abschied nehmen vom Schnee: Bei wechselhaftem Wetter und maximal 3 Grad gibt es dann höchstens noch Schneematsch.

Der Montag wird wolkig-trüb, gelegentlich fällt etwas Schnee. Die Temperaturen bewegen sich knapp unter dem Gefrierpunkt bei maximal -1 Grad, wie wetter.de berichtet.

Auch am Dienstag dominiert die dicke Wolkendecke das Wetter, die Sonne lässt sich nicht blicken. Es bleibt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, in der Nacht kann es zu Niederschlägen kommen. Auch hier heißt es wieder: gelegentlicher Schneefall ist möglich, wie KachelmannWetter.com vorhersagt.

Ab Mittwoch erwarten uns dann laut Wetterochs atlantische Tiefausläufer - es folgt nasskaltes Grippewetter. Die Temperaturen steigen wieder über Null und pendeln sich zwischen -3 und 3 Grad ein, wobei sowohl Regen als auch Schneefall möglich ist. Dadurch wird aus dem Schnee der letzten Tage Matsch.

