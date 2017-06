Ab Montag: Auf geht's, ab geht's, drei Tage nass

Erst ab Donnnerstag soll es wieder trocken werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem trockenen Endspurt bei Rock im Park heißt es für die Berg-Frühschopper am Montag: Es wird wieder grau und nass. Und noch eine schlechte Nachricht: Eine Besserung ist in den nächsten Tage nicht in Sicht.

So könnte es heute wieder auf der Erlanger Bergkirchweih aussehen: Nach trockenem Start wird gegen Mittag mit Regen gerechnet. © Harald Sippel



Nach dem Regen am Sonntag startet der Pfingstmontag zunächst trocken. Doch Frühschopper auf der Erlanger Bergkirchweih sollten sich wetterfest kleiden, denn die Vorhersagen machen nur wenig Laune auf Feiertags-Ausflüge. Am Morgen bleibt es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de zwar noch trocken, im Laufe des Tages kommen von Südwesten aber Schauer und Gewitter auf - das Thermometer zeigt maximal 22 Grad an. Auch laut wetter.com wird es am Montag gegen Mittag nass, um 14 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent.

Wer auf Besserung spekuliert, der hofft vergebens. Die Temperaturen sinken aufgrund einer Kaltfront weiter, am Dienstag auf bis zu 19 Grad, und der Regenschirm bleibt ein treuer Begleiter. Der Mittwoch schließt sich nahtlos an, das Wetter bleibt verregnet und kühlt weiter ab - nur noch 17 Grad zeigt das Thermometer dann an.

Hoffnung auf besseres Wetter besteht für Donnerstag, dann bleibt es laut wetter.com bei Temperaturen von 23 Grad weitgehend trocken.

