Ab unter die Plane! Die kommenden Tage bleiben nass

Erst ab Donnerstag soll es wieder trocken werden - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Durchhalten, Freunde! Die kommenden Tage werden wenig sommerlich, dafür aber regnerisch und nachts sogar ziemlich kühl. Aber: Besserung ist in Sicht! Der nächste Sonntag könnte 30 Grad im Gepäck haben.

Wer nach einem eher durchwachsenen Wochenende auf Besserung spekuliert, der hofft vergebens. Die Temperaturen sinken aufgrund einer Kaltfront weiter, am Dienstag auf bis zu 19 Grad, und der Regenschirm bleibt ein treuer Begleiter. Der Mittwoch schließt sich nahtlos an, das Wetter bleibt verregnet und kühlt weiter ab - nur noch 17 Grad zeigt das Thermometer dann an. wetter.de warnt sogar vor Sturmböen. (Platzhalter))

Hoffnung auf besseres Wetter besteht für Donnerstag. Es ist heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad, schreibt der Wetterochs. Nachts bleibt es aber recht frisch bei 11 bis 7 Grad.

Danach geht es aber wieder bergauf: Zum Wochenende hin arbeitet sich Warmluft aus Südwesteuropa zu uns vor, bis zum Sonntag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad.

So könnte es heute wieder auf der Erlanger Bergkirchweih aussehen: Nach trockenem Start wird gegen Mittag mit Regen gerechnet. Foto: Harald Sippel