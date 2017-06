Abgebrannte Bayreuther Disco soll wieder aufgebaut werden

Rosenau war Mitte Mai in Brand geraten - Ermittlungen noch nicht abgeschlossen - vor 7 Minuten

BAYREUTH - Die bei einem Großbrand zerstörte Bayreuther Disco Rosenau soll wieder aufgebaut werden. Das sagte eine Sprecherin der Bayreuther Bierbrauerei. Das Unternehmen ist Inhaber der Discothek.

Die Brauerei spricht derzeit mit der Stadt, Gutachtern, Versicherungen und dem Pächter, um zu klären, wie es mit der Rosenau weitergehen soll. "Wir würden sie sehr gerne wieder aufbauen", sagte die Unternehmenssprecherin. Nun müsse geklärt werden, welche Auflagen es dafür gibt.

Dichte Rauchwolken über Bayreuth: Am Donnerstagnachmittag hat ein Brand in der Diskothek "Rosenau" einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bis in die Morgenstunden kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen an. Gegen 4.30 Uhr hob die Stadt den Katastrophenalarm auf. Das Feuer war wahrscheinlich durch pyrotechnische Arbeiten ausgelöst worden. Die vor allem bei Studenten beliebte Disco wurde komplett zerstört.