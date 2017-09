Abgeschnitten: Hier sind die Lücken in der Netzabdeckung

NÜRNBERG - Die Qualität des Mobilfunks in der Region Nürnberg ist weit schlechter als es die Karten der Anbieter ausweisen. Schon in den ersten Stunden unserer Aktion "Achtung, Funkloch" meldeten bereits hunderte Leser Funklöcher in der Region.

Aus den ersten Ergebnissen lässt sich bereits ablesen, dass nicht allein in ländlichen Gebieten das Handynetz und der Datenempfang oft miserabel sind. Sogar in den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen gibt es offenbar Straßenzüge, in denen kein Empfang oder nur sehr begrenzter Datenfluss mit Mobilgeräten möglich ist.

Nach einer ersten Auswertung fällt auch Westmittelfranken einschließlich des Landkreises Fürth als unterversorgte Region auf, ebenso das südliche Mittelfranken um Weißenburg.

