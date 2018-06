Abitur 2018: Frankens Gymnasiasten im Freudentaumel

Schüler untermalten die Feierlichkeiten mit Einlagen und Reden - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Neun Jahre Lernen, neun Jahre Mitschreiben, neun Jahre Klausuren: Für die Abiturjahrgänge der Region hat das seit Freitag ein Ende. In den Gymnasien Frankens wurden am Freitag die Abizeugnisse verliehen. Wir haben alle Bilder!

Edle Roben, stolze Eltern und natürlich am allerwichtigsten: Die Abi-Zeugnisse! Am Freitag wurden in der ganzen Region mit viel Spektakel die Abiturzeugnisse an die Absolventen verteilt. Dabei hielten die - nun ehemaligen - Gymnasiasten Reden, lieferten musikalische Einlagen und wurden natürlich viel fotografiert. Auch wir haben die Verleihungen auf Bildern festgehalten: