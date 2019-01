Ablösung in Südbayern: 160 Helfer aus dem Nürnberger Land unterwegs

Am Donnerstag brachen Einsatzkräfte in Richtung Berchtesgaden auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Schneemassen halten Südbayern noch immer in Atem, Verstärkung bekommen die Helfer dort von Einsatzkräften aus der Region. Am Donnerstagmorgen haben sich erneut 160 Feuerwehrkräfte auf den Weg in Richtung Berchtesgaden gemacht, sie lösen die Kollegen ab.

Schon am Montag reisten 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Südbayern, um beim Kampf gegen die Schneemassen zu kämpfen. Sie sind mittlerweile zurück, werden aber durch neue Helfer abgelöst. © Marcus Weier



Rund 160 Einsatzkräfte aus der Region waren seit Montag in Südbayern, das in diesem Winter besonders gegen die Schneemassen kämpft, im Einsatz. Am Mittwoch traten die Helfer dann aber wieder den Heimweg an. Wie der Kreisfeuerwehrverband verkündete, machten sich am Donnerstag in aller Frühe allerdings schon wieder Helfer auf den Weg in Richtung Berchtesgaden.

So läuft der Einsatz vor Ort: "Nach zehn Stunden Schneeschaufeln ist man platt."

Die 160 Frauen und Männer der Feuerwehren aus dem Landkreis starteten gegen 6 Uhr mit 26 Fahrzeugen in Richtung Süden. Die Helfer sollen bis Sonntag in den vom Schneefall geplagten Gebiet bleiben. Der extreme Wintereinbruch hatte dort für Chaos gesorgt, mehrere Menschen starben bei Lawinen oder wurden von herabstürzenden Ästen getroffen.

