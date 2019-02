Abschiebeflüge: "Die wehren sich, die greifen uns an"

MÜNCHEN - Für die CSU sind Abschiebeflüge eine Prestigefrage, doch unumstritten sind sie nicht. Jetzt kommt Ärger von ganz unerwarteter Seite für die Staatsregierung.

Rund um die Einsätze bei Abschiebeflügen – hier eine Szene vom Münchner Flughafen – gibt es Nachbesserungsbedarf. Foto: Matthias Balk/dpa



Der Job gehört nicht zu dem Schönsten, was die Polizeiarbeit bieten kann. Wer Abschiebehäftlinge auf ihrem Flug in ihre Heimat begleitet, muss fit sein und sich auf Ärger einstellen. "Das sind Leute, die nicht zurückwollen in ihre Heimat", sagt ein Beamter. "Die spielen auf Zeit, die wehren sich, die greifen uns Beamte an." Die meisten sind Kriminelle, oder sie sind Gefährder.

Mindestens ein Bewacher steht jedem Häftling zur Seite, wenn dessen Ausreise startet; keine Sekunde dürfen die Beamten ihn dabei aus den Augen lassen.

In gecharterten Maschinen ist das noch vergleichsweise einfach. Die Kollegen können sich abwechseln, zwischendurch auch mal Pause machen. Doch weil Bayern schon aus Kostengründen bevorzugt Plätze in Linienmaschinen bucht, ist die Lage etwas komplizierter.

"Hier sind die Abschiebehäftlinge weniger stark gesichert und gefesselt", erzählt ein Beamter. Das geschehe auch, damit die normalen Passagiere nicht zu sehr irritiert werden. Das erfordere aber die volle Konzentration der Kollegen über die gesamte Flugdauer hinweg.

Interessenten sind vorhanden

Viel gibt es dafür nicht. Einen etwas sperrigen Titel, Personenbegleiter Luft, kurz PB-L, dazu 70 Euro Zulage bei einem innereuropäischen Flug und hundert bei einem außereuropäischen. Jedenfalls in der Theorie. Trotzdem fehlt es nicht an Interessenten. Als das Innenministerium Mitte vergangenen Jahres erstmals bei der Polizei nachfragte, meldeten sich auf Anhieb rund 600 Beamte. 30 schafften es zunächst in die Endauswahl, Polizisten, die schon im Auslandseinsatz gewesen waren, etwa im Kosovo oder in Afghanistan.

Sie gelten als erfahren; ihre Ausbildung zum Personenbegleiter lässt sich entsprechend abkürzen. Das war auch notwendig, denn zwischen dem Beschluss im Juni und dem ersten Flug im September lagen nur wenige Monate.

Zahl der Polizisten erhöht

Inzwischen hat die Polizei die Zahl der Beamten auf hundert erhöht, weitere fünfzig sollen in diesem Jahr folgen. 21 Abschiebeflüge hat der Freistaat laut Innenministerium noch 2018 organisiert, weitere elf allein im Januar dieses Jahres. Doch das System könnte ins Stocken geraten – weil die Beamten bislang vergeblich auf ihre Zulagen warten.

"Die Leute sind überrascht und verärgert", sagt Rainer Nachtigall, bayerischer Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. "In den Polizeiforen geht es entsprechend rund." Außenstände von bis zu tausend Euro pro Beamter sorgten für Unmut, sagt Nachtigall.

Weil das Innenministerium zudem den Anstieg einer weiteren Zulage auf die lange Bank schiebt, sinke bei vielen Beamten die Lust auf zusätzlichen Stress. "Wenn das so weitergeht, werden auch die PB Luft nicht mehr zur Verfügung stehen, die es braucht", glaubt Nachtigall.

"Das verärgert die Kollegen"

Konkret geht es um die sogenannte Zulage Dienst zu ungünstigen Zeiten, kurz DUZ. Die sollte in drei Stufen auf fünf Euro steigen, zuletzt zum 1. Januar dieses Jahres. Doch die Koalition aus Freien Wählern und CSU verlängerte die Frist um mehrere Jahre; irgendwann während dieser Legislaturperiode soll die dritte Stufe nun kommen. Das alles wirke zusammen, sagt Rainer Nachtigall. "Das verärgert die Kollegen."

Im Innenministerium ist das Problem bekannt. Noch fehle die Rechtsgrundlage für die Zulage, heißt es dort. Wenn Ende März die Tarifverhandlungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst über die Bühne gegangen sein sollten, sei der richtige Zeitpunkt für ein neues Besoldungsgesetz, das dann mit dem neuen Haushalt in Kraft treten könne.

Das dürfte frühestens im Sommer der Fall sein. Sollte die Zulage nicht rückwirkend fließen können, nur dann will das Innenministerium über Leistungsprämien ihr Geld zukommen lassen.

Alles in allem geht es bei DUZ und PB Luft um knapp 4,2 Millionen Euro im Jahr. Die zahlt der Freistaat derzeit locker dem Münchener Flughafen für das sogenannte Hangar 3. Jeden Monat überweist das Land den Flughafenbetreibern 425 000 Euro, damit es dort 30 Haftplätze für Abschiebeflüchtlinge unterhalten kann. 425 000 Euro warm, wie das Ministerium betont. Das allerdings scheint so teuer wie überdimensioniert: In der Spitze tummelten sich dort ganze neun Häftlinge.

Hochsensibler Bereich

Jetzt sucht das Haus nach neuen Lösungen. Das, heißt es bei der Polizei, sei auch dringend geboten, nicht nur der Kosten wegen. "Das ist ein hochsensibler Bereich", sagt ein Beamter. "Wenn uns da einer ausbüxt, steht der ganze Flughafenbetrieb still, bis wir ihn wiedergefunden haben."

