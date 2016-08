Abschied auf Zeit: Sommer macht Ein-Tages-Pause

NÜRNBERG - Der ganz große Knall blieb bislang in Franken aus. Zum Wochenstart kann sich das schnell ändern: Schwere Gewitter werden erwartet. Kalt wird es deshalb aber noch lange nicht.

Achtung: Am Montag werden schwere Gewitter erwartet. © News5 / Grundmann



Am Montag ist nun auch Franken fällig: Schwere Gewitter teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und vielen Blitzen sind laut wetter.de möglich. Die kurzen Hosen müssen bei Höchstwerten von 27 Grad trotzdem nicht im Schrank bleiben. Es wird zwar etwas kühler als am Wochenende - kalt ist deshalb aber noch lange nicht.

Auf das Mini-Tief folgt das Hoch. Ab Dienstag ist Schluss mit dem Summer-Break und die Sonne kommt zurück. Wir dürfen uns auf elf Sonnenstunden freuen. Temperaturmäßig bewegen wir uns um die 25 Grad.

Am Mittwoch gibt's sogar noch ein paar Grad mehr. Höchsttemperaturen von 28 Grad sind in Aussicht. Und by the way: zwölf Sonnenstunden.

Der Rest der Woche schließt sich den sonnigen Aussichten nahtlos an. Das heißt: Auch am Wochenende will uns die Sonne beglücken. Perfekt, oder? Da sei dem Wetter der eine Tief-Tag zu Beginn der Woche doch verziehen.