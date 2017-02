Acht neue Michelin-Sterne strahlen über der Region

Guide Michelin ehrte in den letzten drei Monaten verschiedene Restaurants - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eigentlich kommen die Michelin-Sterne, die mehr wie kleine Blumen aussehen, per Post. Und das dann auch manchmal verknickt. Da die Region von Nürnberg bis Coburg Anfang Dezember von einem kleinen Sterne-Regen überrascht wurde, wollte die Metro, offizieller Partner des Guide Michelin, die frisch gebackenen und wieder bestätigten Sterne-Köche mal ein bisschen aufwendiger ehren.

Endlich die Plakette in Händen halten: Stefan Meier vom "Zweisinn", Fabian Denninger von den "Entenstuben", Michael Laus vom "SoulFood" und Steffen Szabo von der "Goldenen Traube". © Stefan Hippel



Acht Sterne strahlen seit drei Monaten über Franken, der Oberpfalz und Oberfranken: Neu ausgezeichnet wurden das Restaurant "Sosein" in Heroldsberg von Felix Schneider, das "ZweiSinn" von Stefan Meier, und die "Entenstuben" von Fabian Denninger in Nürnberg . Der "Keidenzeller Hof" von Martin Grimmer, das "SoulFood" in Auerbach von Michael Laus, das "Essigbrätlein" in Nürnberg von Andree Köthe und Yves Ollech konnten ihre Auszeichnung verteidigen.

26 Jahre: Bayerns jüngster Küchenchef

Hakan Gözen, Geschäftsleiter der Metro in Eibach, und Thomas Peinert, Geschäftsleiter der Metro Nürnberg-Buch, begrüßten die bis aus Coburg angereisten Sterne-Köche und luden erst einmal zum kleinen Lunch in die "Kochwerkstatt" der Metro ein. Die Wiedersehensfreude war groß, die jungen Köche kennen sich fast alle untereinander. Sie ließen sich am langen Tresen nieder, und zur Abwechslung mal bekochen. Michael Fischer, Küchenchef der Metro- "Kochwerkstatt" , hatte Ochsenbäckchen an Rote Beete zubereitet sowie die obligatorischen Nürnberger Bratwürstchen und die Köche zollten ihm Lob. "Lecker, wenn auch ein ungewohntes Frühstück", sagte Stefan Ludwig, Sous-Chef im "Esszimmer" in Coburg, der mit seinem Chef Steffen Szabo angereist war. Szabo ist mit 26 Jahren Bayerns jüngster Küchenchef mit Stern und neu im "Esszimmer". Trotzdem konnte er mit einem ebenfalls neuen Team die Auszeichnung verteidigen.

Dann klickten die Kameras der örtlichen Presse, die Herren zogen ihre Kochjacken an und nahmen sichtlich erfreut ihre Sterne - ein Schild mit dem aufgedruckten Michelin-Emblem - entgegen. Die Auszeichnung sorgt allerorts für große Auslastung, "die Gäste kommen mittlerweile bis aus München", sagte Stefan Meier ("ZweiSinn").

Nach dem letzten Foto verließen die Köche die Metro, entweder, um, wie Meier und Laus zusammen essen zu gehen, oder, wie Fabian Denninger nach München zu fahren - weil doch der Club spielt. Köche sind eben auch nur Menschen.

Katja Jäkel