Achtjähriger in Oberfranken von Laster erfasst und getötet

Der Junge starb noch an der Unfallstelle - Polizei nimmt Ermittlungen auf - vor 22 Minuten

MICHELAU - Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag in Michelau (Landkreis Lichtenfels): Ein achtjähriger Junge geriet mit seinem Fahrrad unter einen Lastwagen und erlag dann seinen schweren Verletzungen.

Noch an der Unfallstelle erlag der Achtjährige seinen schweren Verletzungen. © NEWS5 / Merzbach



Noch an der Unfallstelle erlag der Achtjährige seinen schweren Verletzungen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war der Achtjährige gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem in seiner Richtung linken Gehweg in der Neuenseer Straße unterwegs. Ihm kam ein 56-jähriger Lkw-Fahrer entgegen, der mit seinem Lastwagen ortsauswärts fuhr. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Junge mit seinem Rad unter den Lastwagen und erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Trotz allen Bemühungen des Notarztteams erlag der Achtjährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Team von Notfallseelsorgern kümmerte sich zudem um die ebenfalls anwesenden Eltern des Jungen. Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen.

Zur genauen Klärung des Hergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Coburg ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten der Polizei Lichtenfels unterstützte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.