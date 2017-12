Achtung Franken: DWD warnt vor Windböen

Am Wochenende scheint dann auch der Winter zurückzukommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Donnerstag wird zwar sonnig, aber auch ungemütlich, denn: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis in die Abendstunden vor Windböen. Am Wochenende soll es dann wieder ganz anders aussehen.

Der DWD warnt aktuell vor Sturmböen in der Region. © DWD



Noch bis Donnerstag um 20 Uhr warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern in der Region. "In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit bis zu 80 Stundenkilometer starken Winden gerechnet werden." Bei Höchsttemperaturen bis maximal 6 Grad zeigt sich trotzdem überwiegend die Sonne.

Am Freitagmorgen kommt es laut dem Wetterochs "zu einer wechselnden Bewölkung mit Schneeschauern, die auch kräftig und gewittrig ausfallen können", die Temperaturen klettern nicht über 3 Grad.

Besserung für das Wochenende ist nicht in Aussicht: Es ist mit feuchtkalten Luftmassen aus dem Norden zu rechnen, die Schneeregen und Schneeschauer um den Gefrierpunkt mit sich bringen. Für schlechtes Wetter kann es nur zwei Lösungen geben: das heimische Sofa oder ein Besuch in der Therme.

