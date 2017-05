Achtung: Gewitter und Sturmböen sind im Anmarsch!

Nach dem warmen Donnerstag kommt der Wetterumschwung - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstag können wir die sommerlichen Temperaturen noch genießen, dann drohen Unwetter. Das Wochenende wird teils wieder recht verregnet.

Da kommt etwas auf uns zu: In der Region um Nürnberg kann es gegen Abend und in der Nacht zu heftigen Unwettern kommen. © NEWS5 / Goppelt



Bislang lässt der Donnerstag die Herzen höher schlagen: Bei 27 Grad verwöhnt uns die Sonne in Nürnberg und der Region. Langsam aber sicher nähert sich aus dem Westen jedoch eine Kaltwetterfront. Daher kann es gegen Abend zu Gewittern kommen.

"Am Nachmittag und am Abend bilden sich einzelne Gewitter mit der Gefahr von Unwettern. In Gewitternähe besteht die Gefahr von Sturmböen, ansonsten weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der über Mittag von Südost auf Nordwest dreht", schreibt der Wetterochs.

Auch der Wetterdienst von nordbayern.de warnt ab dem Nachmittag vor Gewittern. Informationen über aktuelle Warnlagen gibt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Freitag überquert uns dann die besagte Kaltfront und es wird wieder regnerisch. Bei maximal 16 Grad treten Regenschauer über den Tag verteilt auf. Bei böigem Wind kann es auch leichte Gewitter geben. Nur wo die Sonne sich zeitweise kurz zeigt, wird es bis zu 22 Grad warm. Laut wetter.de steigt die Regenwahrscheinlichkeit am Abend auf 88 Prozent. Schirm nicht vergessen!

Auch Autofahrer müssen sich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Besonders nach heißen Phasen kann Schmutz auf der Straße bei einsetzendem Regen zunächst einen schmierigen Film bilden.

Bei plötzlichem Starkregen hilft nur eines: "Tempo reduzieren", sagt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland. Und notfalls Warnblinker anstellen, rechts ran fahren und stehen bleiben. Auf der Autobahn sollten die Fahrer auf dem Standstreifen halten. "Vor allem, wenn die Scheibenwischer die Wassermassen nicht mehr bewältigen können und ich nichts mehr sehen kann", sagt Sander.

Auch das Wochenende wird vorraussichtlich nass. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt am Samstag eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60 Prozent voraus, bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad. Der Wetterochs ist etwas optimistischer: maximal werden 18 Grad erreicht und es ist "wolkig bis heiter mit vereinzelten Schauern".

Der Sonntag ist voraussichtlich der bessere Tag des Wochenendes: die Sonne zeigt sich immer mal wieder zwischen den Wolken und es bleibt bei bis zu 21 Grad trocken.

Ganz so schlimm wie vergangenes Wochenende, als eine Böenwalze über Franken rauschte, soll es also nicht werden.

Auf ungetrübtes Frühlingswetter können wir uns erst am Montag wieder freuen. Bei 23 Grad erwartet uns Sonnenschein von morgens bis abends. "Typisch", wird sich da so mancher Arbeitnehmer wohl denken: Natürlich wird das Wetter zu Wochenbeginn wieder schön!