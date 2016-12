Achtung, Rutschgefahr: Amtliche Warnung vor Glatteis

Ab Freitag bis über die Feiertage regnerisches und windiges Wetter - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Bis es wieder milder wird, steht uns noch eine knackig kalte Nacht bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für ganz Franken vor Glatteis und Frost.

Brrr. Bis zu einem milden Weihnachtsfest hat die Region noch eine kalte Nacht vor sich. Foto: Harald Munzinger



Die Nacht wird noch einmal richtig kalt. Bei Temperaturen um -2 Grad warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis in die frühen Morgenstunden für weite Teile Bayerns und ganz Franken vor Glätte und Frost. Es heißt also für Autofahrer: extra vorsichtig fahren und im Zweifelsfall lieber zu Hause bleiben.

Schuld ist laut Wetterochs eine Kaltfront mit Niederschlag, die uns im Laufe der Nacht überquert. Trifft der Niederschlag auf gefrorenen Boden, entsteht Glatteis.

Bei 4 Grad sagt wetter.de einen trockenen, aber einen bewölkten Freitag vorher - die Sonne bleibt chancenlos. Trocken und bewölkt soll das Wetter dann auch über die Weihnachtsfeiertage bleiben.

Am Samstag, also an Heiligabend, wird es dann mit 6-7 Grad noch milder. Statt Schneeflocken, Eiskristallen und romantischem Schneegestöber erwartet uns graues, eher herbstliches Wetter. Wolken und Sonne wechseln sich ab, der in Böen starke Westwind bringt milde Atlantikluft. Auch Niederschläge sind möglich.

Mit denen ist vor allem am Sonntag zu rechnen. Bei 8 Grad liegt das Regenrisiko bei um die 80 Prozent.

Auch in der Woche vor Silvester erwarten uns milde Temperaturen - 2016 wird uns vermutlich ohne eine einzige Schneedecke verlassen.

nb/dpa

