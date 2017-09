Adé, Herbstkälte: Die neue Woche beginnt mit 20 Grad

NÜRNBERG - Wolldecken zum Wochenende? Die Verfrorenen unter uns könnten sich bei den aktuellen Temperaturen von 13 bis 16 Grad bereits einmal Gedanken machen, wo die kuschlige Decke den Sommer über verstaut war. Aber Besserung ist in Sicht.

Goldener Spätsommer? Davon konnte in den letzten Tagen keine Rede sein. Der September soll aber nicht durchgängig so schlecht bleiben, wie er begonnen hat. © Jörg Carstensen/dpa



An Niederschlag hat es zuletzt in Bayern nicht gerade gemangelt. In den vergangenen Tagen aber hat der Himmel seine Schleusen noch mal weiter geöffnet. In den höheren Lagen der Berge verwandelte sich der Regen rasch in Schnee. Am Samstag lag die Schneefallgrenze bei 2000 Metern.

Ab Sonntag flaut der Regen langsam ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet. Es bleibt jedoch zunächst kühl. "Das heißt aber nicht, dass der September von herbstlichem Wetter geprägt sein wird", erklärte der DWD. Das Wetter werde zu Wochenbeginn "ein Stückchen" besser.

Als "wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen" beschreibt der fränkische Wetterochs die Aussichten für den Sonntag. Demnach soll es vereinzelt auch regnen, sogar Gewitter sind bei Werten von maximal 20 Grad möglich. Was man bei diesen schlechten Aussichten aber dennoch unternehmen kann? Ein Blick in unsere Wochenendtipps dürfte Abhilfe schaffen.

Der Wochenbeginn am Montag gestaltet sich laut dem Wetterdienst von nordbayern.de jedoch erfreulicher. Die Temperaturen können mit Werten zwischen 16 und 21 Grad zwar nicht mit dem Sommerwetter aus dem Vormonat konkurrieren, Schauer sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent jedoch eher unwahrscheinlich.

Am Dienstag geht es ähnlich weiter. Die Sonnenstrahlen erwärmen für 5,5 Stunden die Region, der Tageshöchstwert wird etwa bei 21 Grad liegen, so wetter.de. Den angenehmen Wochenstart sollte man jedoch zu schätzen wissen, denn schon am Mittwoch droht wieder eine unangenehme Abkühlung.

