Ade, weiße Weihnacht: Die Woche bleibt grau und regnerisch

In der letzten Adventswoche sollte man nicht ohne Regenschirm rausgehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Woche vor Weihnachten will nicht so richtig weiß werden: Anstelle von Schnee erwartet uns nur kalter Regen, zum Freitag hin ist zudem mit starken Windböen zu rechnen.

Am Montag solltet ihr auf jeden Fall mit wasserdichten Schuhen aus dem Haus gehen. © Stefan Hippel



Der Mittwoch startet mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in den Tag, dazu gibt es leichte Regenschauer, die zum Abend hin aber immer mehr nachlassen, dazu weht ein schwacher Wind.

Am Donnerstag ist zunächst ein kleiner Temperaturanstieg zu verzeichnen: Laut wetter.de klettert das Thermometer am Mittag auf bis zu 6 Grad. Leider ist auch den ganzen Tag über mit anhaltendem Regen zu rechnen. Der Freitag verläuft identisch bei rund 7 Grad und genauso viel Nässe, doch am Abend kommt es zu starken Windböen.

Der Wind hält noch bis Samstagmorgen an und bringt immer wieder leichte Regengüsse mit sich, gegen Mittag bricht die Sonne aus den Wolken hervor. Dabei bleibt es kühl mit Temperaturen bis zu 5 Grad, wie uns der Wetterochs verrät.