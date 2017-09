Adieu Regenfälle: Region erwartet warme Herbsttage

NÜRNBERG - Gute Nachrichten: So langsam kann sich der Herbst wieder sehen lassen. Die Regenfälle und Wolken der letzten Tage ziehen erstmal vorüber und lassen Platz für ein paar sonnige Stunden im Freien. Beste Voraussetzungen also für einen Waldspaziergang, eine Radeltour oder das Clubspiel gegen Bochum.

Mit leichten Anlaufschwierigkeiten pendeln sich die herbstlichen Temperaturen so langsam wieder dort ein, wo wir sie haben wollen. Die nächsten Tage werden freundlich bei fast 20 Grad. © dpa



Ab Donnerstag gibt es wettertechnisch nicht mehr viel zu meckern. Das Regenwetter der letzten Tage legt nämlich erstmal eine Pause hin. Der Wetterochs kündigt ein "ruhiges Hochdruckwetter an" mit geringer Bewölkung und viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 17 Grad.

Auch am Freitag und Samstag ändert sich da nicht viel. Die Temperaturen sollen dann sogar bis auf 21 Grad klettern. Das macht Hoffnung auf ein paar wunderbar sonnige Herbsttage.

Am Sonntag ziehen dann ein paar Wolkenfelder auf und die Temperaturen gehen laut Wetter.com auf 18 Grad zurück. Ob auch Regen fällt, ist jedoch noch fraglich.

In den Tälern rechnet der Wetterochs in den kommenden Tagen mit Frühnebelfeldern, die sich am Vormittag jedoch rasch wieder auflösen. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei sechs Grad.

