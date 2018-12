Adventssingen und X-Mas-Show: Alle Bilder des Wochenendes

In der Region war am Samstag und Sonntag einiges los - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Wochenende vor Heiligabend hatte einen ganz besonderen Zauber: Während am Sonntag beim Adventssingen in Nürnberg etwa 10.000 Menschen das Max-Morlock-Stadion in ein weihnachtliches Lichtermeer verwandelten, brannten bei der Prozession in Volsbach so viele Wachslichter wie noch nie. Bereits am Samstag gab es im Zirkus Flic Flac eine X-Mas-Show und Holiday on Ice präsentierte eine bunte Show in der Arena. der Wir haben alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Lichterprozession: Volsbach erstrahlt im Flammenmeer Ein Meer aus 3500 Wachslichtern erhellte einen Tag vor Heiligabend das kleine Örtchen Volsbach in der fränkischen Schweiz. Nach der letzten Betstunde der Ewigen Anbetung kurz vor 17.30 Uhr setzte sich der Prozessionszug mit den rund 500 Gläubigen von der Pfarrkirche St. Mariä Geburt aus in Bewegung. Auch im Ort und an den Straßenrändern brannten zahlreiche Kerzenlichter und die Fenster der Häuser waren festlich beleuchtet. 



Bilderstrecke zum Thema Atlantis versinkt erneut: Neue Show von Holiday on Ice in Nürnberg Holiday on Ice lässt das versunkene Inselreich Atlantis mit einer Show voller Eis-Artistik wieder auferstehen. Die Premiere am Samstag in Nürnberg wurde begleitet von artistischen Meisterstücken und spektakulären Showeinlagen. Auch die deutschen Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot verzauberten die Zuschauer auf dem Eis mit einer einzigartigen Kür. Bilder des magischen Abends gibt es hier.



