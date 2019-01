"Aktenzeichen XY" aus Franken: Vater tötet Tochter und flieht

ASCHAFFENBURG - Seit Mai 2017 wurde die 16-Jährige vermisst, im Dezember vergangen Jahres fanden Spaziergänger dann in einem unterfränkischen Wald ein Skelett - das von Mezgin Nassan. Dringend tatverdächtig ist der Vater des Mädchens, doch er ist auf der Flucht. Nun wurde der Fall bei "Aktenzeichen XY" gezeigt und es gibt eine hohe Belohnung.

So sieht Hashem Nassan aus (links). Nach diesem Wagen fahndet die Polizei ebenfalls. Foto: Polizei Unterfranken



Am 4. Mai.2017 meldeten Angehörige der 16-Jährigen Mezgin Nassan das Mädchen als vermisst, nachdem sie nicht nach Hause gekommen war. Eine große Suchaktion wurde gestartet, Hubschrauber und Taucher waren dabei im Einsatz, doch ohne Erfolg. Erst im Dezember 2018 kam der Fall wieder ins Rollen: Bei einem Spaziergang fanden zwei Passanten in einem Wald bei Haibach sterbliche Überreste eines Menschen.

Schnell stand fest, dass es sich bei dem Skelett um das der 16-Jährigen handelt. In der Zwischenzeit hatte sich jedoch ein Verdacht ergeben: Der 44 Jahre alte Vater, Hashem Nassan, rückte in den Fokus der Ermittler. Er soll seine Tochter geschlagen haben. Zudem soll er den 23-jährigen Freund seiner Tochter nach deren Verschwinden mit einer Stichwaffe schwer am Hals verletzt haben. Passanten hatten den jungen Mann damals gefunden und den Rettungsdienst gerufen. Vom Vater fehlt seitdem jede Spur.

Der Fall war am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" - mittlerweile ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Ermittler suchen vor allem Antworten auf folgende Fragen:

Wer hat die vermisste 16-jährige Schülerin Mezgin Nassan am Donnerstag, den 04.05.2017, im Bereich der Berufsschule in der Seidelstraße in Aschaffenburg oder des gegenüberliegenden Norma-Parkplatzes oder auch danach noch gesehen?

Wem ist, insbesondere im Bereich des Findbergs oder der Berufsschule, am oder auch nach dem 4. Mai 2017 ein dunkelblauer Peugeot 206 mit einer auffälligen Delle an der Motorhaube und dem Kennzeichen AB-YM 564 aufgefallen?

Wer hat am und um den 04.05.2017 Beobachtungen im Bereich der Findbergstraße in Haibach gemacht?

Bei wem hat Hashem Nassan oder eine weitere Person im Mai 2017 möglicherweise eine/n (eventuell auch gebrauchte/n) Kofferraumboden/matte für einen Peugeot 206 erworben oder hat jemand beobachtet, wie der genannte Peugeot 206 gereinigt wurde?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu Opfer oder den Tatumständen machen?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg jederzeit unter Telefonnummer 060214571732 entgegen.

