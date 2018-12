Alarm in Oberfranken: Seniorin zündet LED-Kerzen an

Bewohnerin und zwei Pfleger wurden ins Krankenhaus gebracht - vor 1 Stunde

MARKTLEUTHEN - Eine 78-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) wollte am Mittwoch offenbar weihnachtliche Stimmung verbreiten. Sie zündete die Kerzen an ihrem Adventskranz an. Doch damit löste sie einen Rettungseinsatz aus, denn die Kerzen waren nicht aus Wachs, sondern es handelte sich um LED-Kerzen aus Plastik.

Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwoch um 15.35 Uhr ereignet. Immer wieder versuchte eine Bewohnerin in einem Seniorenheim in Marktleuthen,die Kerzen auf dem Adventskranz mit einem Einwegfeuerzeug anzuzünden, doch ohne Erfolg. Was die 78-Jährige nicht nämlich wusste: Bei den Kerzen handelte es sich um LED-Kerzen aus Plastik,die nur mit Batterie oder Strom leuchten.

Durch ihre hartnäckigen Versuche, fingen die Plastikkerzen jedoch schließlich an zu schmoren und im Zimmer entwickelte sich dichter Rauch. Schließlich schlug sogar der Rauchmelder an und alarmierte zwei Pfleger der Einrichtung. Die brachten den rauchenden Kranz auf den Balkon und die Seniorin aus dem verrauchten Zimmer. Der Pfleger, die Pflegerin und die Bewohnerin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht, um ausschließen zu können, dass sie giftige Gase eingeatmet hatten. Der Sachschaden ist gering, denn nur das Adventsgesteck, das rund 10 Euro wert war, ging bei dem Vorfall kaputt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als