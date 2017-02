Alarm in Unterfranken: Experten sprengen Kriegsmunition

Flugabwehrgranaten gefunden - Polizei: "Sprengung war erfolgreich" - vor 1 Stunde

BURGLAUER - Alarm im kleinen Ort Burglauer nahe der Grenze zu Thüringen: Ein Fischer findet Kriegsmunition auf dem Grund eines Flusses. Entschärfen können Experten die Granaten nicht. Es muss gesprengt werden.

Diese Granate zog ein 23-Jähriger beim "Magnetfischen" aus einem Fluss in Münnerstadt. © Polizei Bad Kissingen



Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am Montag in Unterfranken acht Flugabwehrgeschosse kontrolliert explodieren lassen. "Die kontrollierte Sprengung war erfolgreich", schrieb die Polizei Unterfranken im Kurznachrichtendienst Twitter.

Zehn Bewohner angrenzender Häuser, die zunächst in Sicherheit gebracht worden waren, konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein "Magnetangler" hatte die Granaten am Sonntag auf dem Grund eines Flusses in Burglauer (Landkreis Rhön-Grabfeld) im nördlichen Unterfranken entdeckt.

Die Experten bargen die Geschosse am Sonntagnachmittag aus dem Wasser. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Flugabwehrmunition handelte. Die Granaten konnten nicht gefahrlos transportiert werden. Der Kampfmittelräumdienst entschied sich deshalb, sie vor Ort zu sprengen.

Am Montagmorgen zogen Einsatzkräfte dafür einen Sicherheitsradius von 200 Metern um die Fundstelle. In dem Bereich mussten drei Häuser geräumt sowie eine angrenzende Landstraße und eine Bahnstrecke für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Kurz vor 10.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben und die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Es gab keine größeren Behinderungen im Straßen- oder Bahnverkehr.

dpa