Alkohol und Hitze: Mediziner mahnen zur Vorsicht

Ausgerechnet am "Internationalen Tag des Bieres" - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Es ist heiß und es wird immer heißer. Abkühlung? Ein bisschen, leider vor allem durch Gewitter. In Roth hat ein Unwetter am Nachmittag 250 Fahrgäste in einem Regionalzug eingeschlossen. Alle Informationen zur Hitzewelle in Franken gibt's in unserem Live-Blog!