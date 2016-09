Alle Bilder: So war der "Tag des offenen Denkmals"

NÜRNBERG - Eine Riesen-Kanone, alte Schlösser, imposante Fassaden: Franken hat jede Menge eindrucksvolle Bauwerke. Beim "Tag des offenen Denkmals" wird erfahrbar, was sonst nur hinter verschlossenen Türen schlummert. Wir haben alle Bilder!

Militärgeschichte hautnah: Diese Kanone in Wülzburg ist die einzige schießfähige Festungskanone in ganz Bayern. © Robert Renner



Eine Rekordzahl von mehr als 8000 Gebäuden ist am Sonntag beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals aufgesperrt worden. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zählte bei meist strahlendem Spätsommerwetter im Laufe des Aktionstages rund vier Millionen Besucher in ganz Deutschland. Diese besichtigten Gebäude, die sonst oftmals nicht zugänglich sind. Im Vorjahr waren rund 7700 Denkmäler in 2500 Gemeinden geöffnet.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) betonte bei der zentralen Eröffnung des Denkmaltages in Augsburg die internationale Bedeutung von Denkmälern. Sie kündigte an, dass sich Deutschland an dem von der EU-Kommission ausgerufenen Europäischen Kulturerbejahr 2018 beteiligen werde. Wolfgang Illert, Vorstand der Denkmalschutzstiftung in Bonn, erklärte, dass sich alle Länder Europas an dem europäischen Denkmaltag beteiligten. Es gebe trotz der aktuellen Probleme eine gemeinsame Basis in Europa, meinte er. "Das ist die gemeinsame Kultur dieses Kontinents."

