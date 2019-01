Alle Silvester-Bilder: So bunt war der Jahreswechsel in Franken

Franken hießen 2019 mit Feuerwerk und Böllern willkommen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Er war bunt, laut, schrill, mancherorts süffig, auf jeden Fall aber: ausgelassen. Überall in Franken begrüßten Menschen das neue Jahr mit Feuerwerk und Böllern. Wir haben die Bilder gesammelt. Vorsicht, Knalleffekt!

Bilderstrecke zum Thema

Auch an Silvester war Nürnberg Frankens Party-Hauptstadt. Während in den Innenstadtlokalen gediegen ins neue Jahr getanzt wurde, flammten in der gesamten Stadt Feuerwerke auf. Wir haben die Bilder!