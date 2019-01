Alles weiß: Schneefall in Nürnberg und der Region

Die Temperaturen sinken in den nächsten Tagen weiter - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Und plötzlich ist es überall weiß: Am Mittwochmorgen hüllte sich die Stadt Nürnberg innerhalb von wenigen Minuten in ein weißes Kleid - Puderschnee, soweit das Auge reicht. Aufgrund der niedrigen Temperaturen bleibt es auch erst einmal weiß, in der Region ist mit weiterem Schneefall zu rechnen.

