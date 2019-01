Altdorf: Unbekannter fasst 19-Jährigem in den Schritt

Täter konnte flüchten - Nun sucht die Polizei Zeugen - vor 1 Stunde

ALTDORF - In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter einen jungen Mann in Altdorf sexuell belästigt: Erst fasste er ihm in den Schritt, dann rempelte er ihn um und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3.20 Uhr hielt sich der 19-Jährige gerade vor dem Italomarket Pacelli in Altdorf auf, als sich plötzlich ein unbekannter Mann näherte. Er umarmte den 19-Jährigen und fasste ihm in den Schritt. Als der Geschädigte diesen zur Rede stellen wollte und mit ihm zur Polizei gehen wollte, warf der Unbekannte ihn um und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll laut Angaben der Polizei etwa 50 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug kurze, grau-melierte Haare.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altdorf unter der Nummer 09187/9500-0 in Verbindung setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm