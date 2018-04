14.500 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Altdorf

Fahrer reagiert zu langsam und verursacht Kettenreaktion - vor 28 Minuten

ALTDORF - Nach dem Abbiegen und anschließenden Einordnen in die Fahrspur fuhr ein unachtsamer Fahrer am Dienstag einem vorausfahrenden Auto auf. Durch die Kollision wurden noch zwei weitere Autos beschädigt.

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Nürnberger Straße. Von der Autobahn kommend, reihte sich der Fahrer stadteinwärts in Höhe eines Autohauses in die rechte Abbiegespur ein, wie ebenfalls drei weitere Fahrzeuge vor ihm.

Allerdings bemerkte der Mercedes-Fahrer dabei zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr auf seinen Vordermann auf. Dies löste eine Kettenreaktion aus, bei der alle vier Autos beschädigt wurden. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt und es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro.

