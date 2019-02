25-Jähriger nach Überschlag auf der A6 gestorben

Lkw-Fahrer scherte aus und übersah Auto - Rettungshubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

ALTDORF - Die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers löste am Donnerstagmittag einen schweren Verkehrsunfall auf der A6 aus. Nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Lkw überschlug sich der Seat eines 25-jährigen Autofahrers, der den Unfall trotz aller Bemühungen nicht überlebte.

Gegen 12.20 Uhr am Donnerstag war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Seat auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg scherte plötzlich ein unbekannter Lastwagenfahrer zum Überholen aus und "übersah dabei offensichtlich den von hinten herannahenden Pkw", wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Fahrer musste dem Lkw ausweichen und kollidierte dabei mit einem weiteren Lkw, der auf der rechten Spur fuhr. Der Fahrer des ausscherenden Lastwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Ob er den Unfall bemerkte ist derzeit unklar.

Der Seat kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Autofahrer wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er jedoch noch am Abend starb.

Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn für zwei Stunden komplett. Es kam zu enormen Verkehrsbehinderungen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Feucht telefonisch unter 09128 9197-0 zu melden.

