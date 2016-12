89-Jährige blüht nach Krankheit in Tagespflege wieder auf

ALTDORF/RUMMELSBERG - Krisen, Konflikte und Todesfälle – gute Nachrichten gingen 2016 oft unter. Doch es gab sie. Edeltraut Schneider (89) aus Altdorf fand im Sommer nach langer schwerer Krankheit ihre Lebenslust wieder – in der neuen Tagespflege für Senioren in Rummelsberg.

Fühlt sich in der Senioren-Tagespflege in Rummelsberg sehr wohl: die Altdorferin Edeltraud Schneider (89). Foto: Dörr



Edeltraut Schneider sieht man ihre 89 Jahre nicht an. Voll Tatendrang würfelt sie beim "Mensch Ärgere Dich Nicht-Spiel" und freut sich, wenn sie mit ihrem Spielstein an den Mitspielern vorbeiziehen kann. Die Altdorferin besucht die neue Senioren-Tagespflege (SenTa) der Rummelsberger Diakonie am Stephanushaus in Rummelsberg. Dort hat Edeltraut Schneider Bekanntschaften geschlossen, genießt die Gespräche und gemeinsamen Aktivitäten. Noch vor einem Jahr hätte das niemand für möglich gehalten.

Im Januar 2015 kam die allein lebende Seniorin geschwächt ins Krankenhaus. Schwiegertochter Susanne Schneider erinnert sich: "Eine Infektion jagte die andere und meine Schwiegermutter wurde immer schwächer. Im März holten wir sie zu uns nach Hause. Wir wollten sie auf keinen Fall im Krankenhaus sterben lassen." Die ersten Wochen im Hause der fünfköpfigen Familie erlebte Frau Schneider, wie sie selbst sagt, "wie im Koma". Sie schlief die meiste Zeit und war kaum ansprechbar. "Sie erholte sich nur sehr langsam", erzählt die Schwiegertochter.

"Für mich ist das hier der Himmel"

Doch Anfang 2016 ging es der an Demenz erkrankten 89-Jährigen etwas besser und ab März besuchte sie einen Tag in der Woche die eingestreute Tagesbetreuung am Stephanushaus. Edeltraut Schneider genoss die Gespräche und das Treiben um sich herum und blühte sichtlich auf. Seit August kommt sie in die neu eröffnete Senioren-Tagespflege SenTa in Rummelsberg. Zunächst an zwei Tagen in der Woche. Doch Edeltraut Schneider reichte das nicht aus: "Für mich ist das hier der Himmel – ich wollte gerne viel öfter kommen", schwärmt sie. Auch Schwiegertochter Susanne Schneider ist glücklich:

"Tatsächlich hat SenTa in ihr neue Lebensgeister geweckt. Sie bewegt sich mehr, isst besser, erzählt und unterhält sich. Das ist auch für uns eine Riesenerleichterung." Die Betreuung von Senioren mit einer Demenzerkrankung ist ein Schwerpunkt in der Rummelsberger Einrichtung. "Derzeit besuchen 22 Frauen und Männer die Tagespflege, viele davon mit Demenz. Wir betreuen sie nicht nur, sondern aktivieren und stabilisieren sie auch", erklärt Pflegefachkraft Anna-Dorothea Gleißner. Morgens, wenn alle Gäste angekommen und mit dem Frühstück fertig sind, werden tagesaktuelle Ereignisse aus der Zeitung besprochen und Themen, die den Senioren an diesem Tag wichtig erscheinen. Anschließend können sie an den Angeboten im Stephanushaus teilnehmen.

Gespräche und das Gedächtnistraining

Edeltraut Schneider freut sich immer besonders auf die Morgenandacht: "Ich liebe die Andacht und gehe immer hin, wenn ich kann." Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Danach ruht sich Edeltraut Schneider meist in einem der beiden Ruheräume aus. Später sitzt sie strahlend auf dem Sofa im großen Wohnzimmer und betrachtet die Motive des Memory-Spiels "Omas Zeiten". Sie ist voll des Lobes über die Betreuung und das Angebot in der Tagesstätte. "Ganz besonders genieße ich die Gespräche und das Gedächtnistraining. Das hält meine Geister wach!" Die Motive auf den Spielkarten kennt die 89-Jährige großteils noch aus der eigenen Kindheit.

Sie erzählt von rauen Händen nach dem Schrubben am Waschbrett und von Bügeleisen, die man im Herd erwärmen muss. Anna-Dorothea Gleißner freut sich über die Seniorin: "Frau Schneider ist immer fröhlich und erzählt jedem, wie schön es hier ist. Das ist auch für uns eine große Motivation." Nach der Kaffeestunde um 15 Uhr, für die gerne mal gemeinsam ein Kuchen gebacken wird, werden die Tagesgäste zwischen 15.30 und 16 Uhr abgeholt oder nach Hause gebracht. Edeltraut Schneider freut sich schon auf den nächsten Tag, wenn sie wiederkommt:

"Mir geht es hier so gut und ich habe so viel gelernt. Ich kann nur allen alten Menschen zureden, hierher zu kommen."

Stefanie Dörr