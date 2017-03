A3 am Autobahnkreuz Altdorf heute Nacht gesperrt

ALTDORF - Von Samstag, den 11. März, 20 Uhr, bis Sonntag, den 12. März, 6 Uhr, werden die durchgehenden Fahrbahnen der A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Altdorf gesperrt. Grund hierfür sind Abbrucharbeiten an der darüber liegenden Brücke.

Autofahrer müssen sich am Kreuz Altdorf am Wochenende auf Schwierigkeiten einstellen. Foto: Open Street Maps / Montage: nordbayern.de



Die Sperrung der Fahrbahnen wird erforderlich, um die beiden Brücken der Hauptfahrbahnen der A6 über die A3 abbrechen zu können. Während der Sperrung wird der Verkehr aus Frankfurt kommend am Autobahnkreuz Nürnberg über die A9 umgeleitet. Über die A6 werden die Fahrer wieder auf die A3 in Richtung Regensburg geleitet.

Der Verkehr aus Richtung Regensburg wird vor dem Autobahnkreuz Altdorf an der Anschlussstelle Altdorf auf die Staatsstraße 2240 geleitet und von dort bei der Anschlussstelle Altdorf/Leinburg wieder auf die A6 geführt. Die Umleitung führt die Auto- und Lkw-Fahrer kurz in Richtung Nürnberg, um dann am Autobahnkreuz Altdorf die Fahrt über die A3 in Richtung Frankfurt fortsetzen zu können. Die Umleitungen werden ausgeschildert sein.

Der Abbruchbereich wird die ganze Nacht taghell ausgeleuchtet, damit die insgesamt acht schweren Hydraulikbagger gleichzeitig an allen vier Teilbauwerken arbeiten können.

2016 wurden die beiden Bauwerke der Nebenfahrbahnen der A6 bereits abgebrochen und erneuert. Aus diesem Grund können während der gesamten Bauzeit jeweils zwei durchgehende Hauptfahrstreifen pro Fahrtrichtung für den Verkehr offen gehalten werden.

Hintergrund der Ersatzneubaumaßnahmen ist der schlechte Bauwerkszustand der bestehenden Brücken aus dem Jahre 1967 im Bereich des Autobahnkreuzes Altdorf. Die Baukosten belaufen sich auf rund 10,6 Millionen Euro und werden vollständig vom Bund getragen. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

